Vasco Rossi alla Visarno Arena, stop alle bevande in contenitori di vetro

Stasera e domani sera la Visarno Arena ospiterà i concerti di Vasco Rossi. Dalla mezzanotte è quindi scattata la chiusura al traffico del Parco delle Cascine fino alle 3 di domani; domani il bis dalle 7.30 fino alle 3 di sabato: eccezione per viale degli Olmi che rimarrà chiuso no-stop fino alle 3 di sabato.

Nell’area del parco è stato disposto anche il divieto di vendita e consumo delle bevande in contenitori di vetro fino alle 3 di sabato.

Importante anche la presenza della Polizia Municipale con l’impegno di circa 130 agenti per ogni giornata di concerto impegnati nelle varie attività dal controllo delle soste alle chiusure al traffico fino al rispetto dell’ordinanza per lo stop al vetro. L’attività viene svolta in collaborazione con la Questura e gli organizzatori. Presenti anche il personale della Direzione Mobilità.

Per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica la sindaca Sara Funaro ieri ha firmato una ordinanza che nei giorni dei concerti di Vasco Rossi dispone lo stop fino alle 3 di sabato 7 giugno (dalle 00.00 di oggi) all’utilizzo dei contenitori in vetro. L’area interessata è quella del Parco delle Cascine compresa tra le seguenti strade (tutte incluse): piazza Vittorio Veneto, via del Fosso Macinante, via del Visarno, via delle Cascine (da via Paisiello a piazzale delle Cascine), piazzale delle Cascine, viale dell’Aeronautica, viale Pegaso, via del Barco (da viale Pegaso a via dei Vespucci), via del Quercione, piazzale Kennedy, passerella pedonale Langer (dell’Isolotto), viale dei Lecci, viale Lincoln, Ponte tranviario al Pignone. Fino alle 3 di sabato, quindi sono vietate “la vendita per asporto di bevande in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi attività di vendita o di somministrazione”, “la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici e di vendita”, “l’introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in bottiglie o altri contenitori di vetro”.

Nell’ordinanza è previsto inoltre il divieto di “introduzione o detenzione di qualsiasi genere di spray contenente principi urticanti”.

Parco chiuso, provvedimenti di circolazione, parcheggi e trasporto pubblico

I blocchi dei veicoli saranno attivi in via Berio (in corrispondenza dell’incrocio con viale Rosselli), in via delle Cascine all’intersezione con via Paisiello, in piazza Puccini (sulla corsia di collegamento fra via Baracca e via delle Cascine) e in via del Barco con deroghe solo per autorizzati e soccorso. In occasione dei concerti si potrà accedere al Parco delle Cascine solo a piedi (deroga per i veicoli dei portatori di disabilità con contrassegno e accesso solamente da via del Barco). L’area interna alla Visarno Arena sarà transennata e presidiata da addetti alla sicurezza: l’accesso sarà consentito solo a chi è in possesso del biglietto e dopo un controllo di sicurezza.

Per entrare alla Visarno Arena sono previsti sei diversi accessi e ogni ticket riporta il varco dedicato: ingressi giallo e argento e rosso su viale degli Olmi, verde in piazzale delle Cascine, blu in via delle Cascine, arancio in via del Visarno.

Per i dettagli su provvedimenti di circolazione, parcheggi straordinari e scambiatori, trasporto pubblico, servizi taxi e sharing https://www.comune.firenze.it/comunicati-stampa/giovedi-5-e-venerdi-6-giugno-i-concerti-di-vasco-rossi-alla-visarno-arena-i