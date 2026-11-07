Vannacci inaugura la sede di FN a Firenze: centinaia al presidio antifascista a Coverciano

Il generale ha preso la parola su un palco improvvisato, mentre risuonavano l’inno di Mameli e il coro «Generale». Una cinquantina i sostenitori di Futuro Nazionale, centinaia i partecipanti alla protesta antifascista. Polizia schierata tra i due gruppi, manifestazione pacifica e tensione affidata ai cori e alle parole.

Centinaia di persone si sono ritrovate a Coverciano per il presidio antifascista contro l’apertura della nuova sede di Futuro Nazionale, in via Augusto Novelli 57. Una mobilitazione cominciata fin dalle 10 in via dei Falcucci, all’angolo con via D’Annunzio, per contestare l’arrivo del generale Roberto Vannacci e l’insediamento del movimento nel quartiere. E il leader di FN alla fine è arrivato davvero, prendendo la parola davanti ai suoi sostenitori, mentre a pochi metri proseguiva la protesta di centinaia di manifestanti.

Una cinquantina circa quelli per Futuro Nazionale, che hanno accolto il generale intonando l’inno di Mameli e scandendo il coro «Generale». Vannacci è intervenuto da un palco improvvisato, affrontando diversi temi politici: dalla Russia al Green Deal europeo, fino alla Remigrazione, uno dei punti centrali della proposta politica del movimento. A prendere la parola anche Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale e consigliere regionale toscano.

Durante l’iniziativa, salutata con il braccio teso da alcuni vannacciani, a separare i sostenitori del movimento dai partecipanti al presidio antifascista è stato predisposto un cordone delle forze dell’ordine, con la polizia a fare da barriera tra i due gruppi. Da una parte gli aderenti a FN, dall’altra le centinaia di persone che hanno risposto all’appello di «Coverciano democratica e antifascista», insieme a sindacati, associazioni, collettivi, centri sociali, studenti e residenti.

La manifestazione si è svolta pacificamente. Nessuno scontro fisico, con il confronto rimasto sul piano verbale e affidato ai cori delle due parti. La protesta era stata convocata per le 10 in via dei Falcucci, a circa cento metri dalla nuova sede, dopo l’assemblea di quartiere organizzata al Parco della Montagnola. Una mobilitazione che ha coinvolto una rete ampia di realtà cittadine, determinate a manifestare la propria contrarietà all’apertura dello spazio politico di Futuro Nazionale.

Quella di Coverciano è la seconda sede fiorentina del movimento guidato da Vannacci, dopo quella inaugurata lo scorso marzo in piazza Tanucci, nel quartiere di Rifredi. L’apertura in via Augusto Novelli rappresenta un ulteriore passaggio nel radicamento territoriale di Futuro Nazionale, che attraverso i suoi rappresentanti ha già annunciato l’intenzione di aprire altre sedi.