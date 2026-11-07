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Diritti in Comune: “a Pisa, due nuovi depositi di esplosivi da 20 tonnellate all’aeroporto militare”

By Redazione

Nuove infrastrutture militari all’aeroporto di Pisa, nel quartiere di San Giusto. Il Ministero della Difesa ha aggiudicato, il 28 ottobre 2026, i lavori per la realizzazione di due depositi di esplosivi e munizionamento, per un investimento superiore a 6,1 milioni di euro.

Il progetto dell’Aeronautica Militare prevede due riservette di tipo igloo, strutture protette in cemento armato capaci di contenere complessivamente fino a 20 tonnellate di esplosivo netto equivalente, 10 per ciascun deposito. La documentazione contempla anche la possibilità di realizzare in futuro altre quattro strutture, arrivando a una capacità complessiva di 60 tonnellate. L’intervento comprende inoltre aree di stoccaggio temporaneo, bastionature di protezione, recinzioni e locali di servizio.

A sollevare la questione è Diritti in Comune, che ha analizzato gli atti ufficiali e chiede di fermare il progetto, denunciando la mancanza di informazioni sulle conseguenze per il territorio. Nel capitolato vengono richiamate le attività di volo, l’Air Terminal Operation Centre (ATOC) e la Joint Multimodal Operational Unit (JMOU) Italia, oltre alla necessità di gestire munizionamento e materiali esplosivi classificati come «Hot Cargo». Per il movimento, questi elementi indicano un possibile ampliamento delle funzioni strategiche e logistiche dell’aeroporto militare, dove è già presente la 46ª Brigata Aerea.

Preoccupazioni riguardano soprattutto la sicurezza dei quartieri di San Giusto e San Marco, la vicinanza con l’aeroporto civile e il trasporto di materiali esplosivi attraverso le infrastrutture del territorio. Diritti in Comune chiede, in una nota, chiarimenti sulla posizione dei depositi, sulle distanze di sicurezza, sulle procedure di emergenza e sul coinvolgimento del Comune di Pisa e della Regione Toscana.

Il movimento ha organizzato un’assemblea pubblica per sabato 14 novembre, alle 17:30, al Circolo Arci Alberone, per informare i cittadini e discutere del progetto. «La città ha il diritto di conoscere», è l’appello lanciato da Diritti in Comune, che chiede trasparenza, partecipazione e lo stop alla realizzazione delle nuove infrastrutture militari.

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