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A Empoli intitolato parco a Tina Anselmi

By Redazione

Il parco urbano di Casenuove, frazione del comune di Empoli (Firenze), è stato intitolato questa mattina a Tina Anselmi, staffetta partigiana durante la Resistenza e sindacalista, la prima donna a ricoprire l’incarico di ministra nella storia della Repubblica. La nuova denominazione completa è ‘Parco Tina Anselmi, Ministra della Repubblica Italiana’.

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti le autorità istituzionali, le forze dell’ordine, associazioni, il parroco, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale di Empoli e tanti cittadini. “Oggi omaggiamo Tina Anselmi, una protagonista delle istituzioni, una donna che con la sua grande capacità di ascolto e di proposta è riuscita a cambiare davvero il nostro Paese. E penso che la storia e l’impegno dei cattolici deve essere maggiormente rappresentato nella comunità.

Abbiamo il ponte intitolato ad Alcide De Gasperi, la bretella intitolata ad Aldo Moro e oggi un altro punto di riferimento della cultura cattolica importante per 60 anni alla dirigenza della Democrazia Cristiana”, così il sindaco Alessio Mantellassi.

Al termine della cerimonia, Bruna Scali, artigiana, ha reso omaggio a Tina Anselmi con un dipinto realizzato per l’occasione e in ricordo di suo padre che conobbe la ministra quando era sindacalista.

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