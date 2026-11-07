Funaro, con tramvia arrivano 395 alberi in più nel Quartiere 2

La nuova variante della tramvia Libertà-Rovezzano a Firenze prevede 395 alberi in più rispetto a quelli attualmente presenti nel Quartiere 2, 2.182 metri quadrati aggiuntivi di aree verdi e 3.480 metri quadrati in più di binari verdi, con un incremento del 38% rispetto al progetto iniziale. L’annuncio è stato dato dalla sindaca Sara Funaro durante la presentazione delle modifiche al progetto, che comportano un investimento aggiuntivo di circa 2 milioni di euro.

Al termine dei lavori gli alberi nel Quartiere 2 passeranno dagli attuali 1.439 a oltre 1.834, con nuove piantumazioni di esemplari già adulti, alti 8-9 metri. Previsti incrementi anche in viale dei Mille e piazza delle Cure (+37 alberi), viale Duse (+77) e viale Verga (+57). Il nuovo tracciato consentirà inoltre di salvaguardare il filare centrale di via del Gignoro, mentre nella zona dello stadio sarà realizzata una sede tranviaria rialzata per proteggere le radici degli alberi esistenti. «La tramvia è uno strumento fondamentale per la sostenibilità e per migliorare la vivibilità della città», ha dichiarato l’assessore alla mobilità e alla tramvia Andrea Giorgio, spiegando che le ditte sono pronte a partire dopo le ultime autorizzazioni, legate all’interferenza con il cavalcavia delle Cure. La variante arriva mentre è in corso una raccolta firme dei cittadini del Quartiere 2 contro il taglio degli alberi e dopo il ricorso presentato da comitati e residenti. Funaro ha annunciato un confronto con il Consiglio comunale per decidere come procedere e si è detta fiduciosa sul progetto, già validato. Secondo il professor Francesco Ferrini dell’Università di Firenze, la variante introduce un nuovo approccio alla progettazione infrastrutturale, mettendo il verde urbano al centro della trasformazione. Le nuove piante saranno messe a dimora già durante i lavori, la cui conclusione è prevista nel 2029.