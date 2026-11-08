Incendio in abitazione a Barberino di Mugello, sei evacuati di cui due bimbe piccole

Incendio in un abitazione in località Galliano a Barberino di Mugello (Firenze), sei persone evacuate, di cui due bambine.

E’ accaduto la scorsa notte, poco prima dell’una. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Barberino di Mugello che hanno evacuato i sei occupanti e, su segnalazione dei militari, sono giunti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, con una squadra e in supporto un’autobotte, il carro aria e il funzionario per il coordinamento. I pompieri hanno fatto accesso all’appartamento sviluppato su tre piani fuori terra, invaso dai fumi della combustione ed effettuato lo spegnimento dell’incendio, che interessava due vani.

I quattro adulti e le due bimbe di pochi anni sono stati affidati al personale sanitario che, secondo quanto si apprende, li ha trasportati, in codice verde, per lieve intossicazione da fumo, all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Meyer.

Al termine delle operazioni di soccorso l’appartamento è stato reso non fruibile per i danni provocati dall’incendio, così come un esercizio commerciale situato al piano terra. Le minori sono state visitate e poi dimesse per non aver riportato conseguenze.