La Toscana delle Donne, sold out al Verdi per l’apertura della quinta edizione

Giani: “Una manifestazione che cresce e valorizza il ruolo delle donne nella società”. Manetti: “I diritti devono diventare realtà nella vita quotidiana. La Toscana continuerà a lavorare per questo”.

Grande partecipazione al Teatro Verdi di Firenze per l’apertura della quinta edizione de La Toscana delle Donne. Sono state oltre 1500 le persone che questo pomeriggio hanno riempito il teatro per la serata inaugurale della manifestazione ideata dall’assessora regionale alla Cultura e alle Pari opportunità Cristina Manetti, che quest’anno ha scelto come filo conduttore il tema “Straniere”.

Ad aprire la serata Cristina Manetti, salita sul palco dopo la proiezione di un video che ha ripercorso i cinque anni della Toscana delle Donne. A seguire, i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e quelli della sindaca di Firenze Sara Funaro e della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Poi il teatro ha lasciato spazio a una maratona intensa ed emozionante di musica, parole e testimonianze. Anna Foglietta, attrice e regista, è stata protagonista di un reading tratto dal libro Invictae. Storie di donne che resistono, con testi di Gabriele Scotti e la collaborazione di Lella Costa. Il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia ha eseguito Oceano, una sua composizione dedicata a tutte le donne che generano il mondo, mentre Davide “Boosta” Dileo, fondatore dei Subsonica, ha portato sul palco le sonorità della sua musica elettronica.

Spazio anche alla voce di Simona Bencini, frontwoman dei Dirotta su Cuba, che ha scelto tre brani iconici: Four Women di Nina Simone, Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati, trasformato per l’occasione in Mia sorella che guarda il mondo, e I Will Survive di Gloria Gaynor. A intrecciare musica e racconti di vita anche la testimonianza di Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e reporter, arrivata in Italia dal Marocco. Esperienze e linguaggi diversi che hanno dato voce ai temi dell’identità, della libertà, dell’appartenenza e dei diritti, al centro di questa edizione.

Un’apertura che dà il via a 21 giorni di appuntamenti, dall’8 al 28 novembre, tra Firenze e tutta la Toscana, con spettacoli, incontri, musica, arte e iniziative dedicate alla parità di genere, alla salute, al lavoro e ai diritti delle donne.

“Apriamo questa quinta edizione con una partecipazione straordinaria, che ci dà ancora più forza per guardare avanti – ha detto l’assessora Cristina Manetti –. La strada verso la piena parità è ancora lunga. Quest’anno, con il tema Straniere, vogliamo partire anche da una riflessione storica: ottant’anni fa, con il primo voto delle donne, si compiva un passaggio fondamentale nella storia della Repubblica. Prima di allora le donne erano, in qualche modo, straniere in casa propria, perché la loro voce non veniva ascoltata. Oggi vogliamo continuare quel percorso, dando voce a tutte le donne, comprese quelle che arrivano da altri Paesi e che hanno scelto la Toscana per costruire il proprio futuro. Il nostro obiettivo è tradurre i diritti in opportunità concrete. Per questo stiamo lavorando a una nuova legge quadro regionale, capace di rafforzare le politiche per la parità e sostenere le donne nella vita di ogni giorno. Perché i diritti sanciti dalla Costituzione devono trovare piena attuazione nella realtà”.

“Il successo di questa apertura dimostra quanto La Toscana delle Donne sia cresciuta, edizione dopo edizione, grazie al grande lavoro e alla passione di Cristina Manetti – ha sottolineato il presidente Eugenio Giani –. È una manifestazione che mette al centro il ruolo delle donne nella società, nelle istituzioni, nell’economia, nello sport e nella cultura, contribuendo a far crescere una nuova sensibilità collettiva. La Toscana vuole continuare a essere un punto di riferimento per i diritti e le pari opportunità. Per questo lavoriamo anche a una legge quadro sulla parità di genere, che raccolga e rafforzi gli strumenti già esistenti. Il tema Straniere richiama inoltre il valore dell’inclusione e la capacità della nostra comunità di accogliere culture ed esperienze diverse, riconoscendo alle donne un ruolo da protagoniste nella costruzione del futuro”.

Il titolo Straniere accompagna dunque un viaggio tra storie, culture e generazioni, invitando a riflettere su cosa significhi sentirsi parte di una comunità e su come le differenze possano diventare occasioni di incontro e arricchimento reciproco.

La manifestazione proseguirà fino al 28 novembre con un calendario diffuso su tutto il territorio regionale.

Il programma completo è disponibile su www.latoscanadelledonne.it.