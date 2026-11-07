Firenze, presidio antifascista a Coverciano contro sede FN

Sindacati, associazioni, collettivi, studenti e residenti in mobilitazione dalle 10 in via dei Falcucci. Alle 11.30 l’inaugurazione della seconda sede fiorentina del movimento guidato dal generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, in via Augusto Novelli.

A Coverciano la giornata si apre con la mobilitazione antifascista. Prima ancora dell’inaugurazione della nuova sede di Futuro Nazionale, il quartiere si prepara a manifestare il proprio dissenso. L’appuntamento è alle 10 in via dei Falcucci, all’angolo con via D’Annunzio, a circa cento metri dal locale di via Augusto Novelli 57 dove, alle 11.30, è previsto il taglio del nastro alla presenza di Roberto Vannacci. A promuovere il presidio è l’assemblea di quartiere «Coverciano democratica e antifascista», alla quale hanno aderito sindacati, associazioni, collettivi, centri sociali, studenti e residenti.

Una mobilitazione che si inserisce nel percorso di contestazione già sviluppato in occasione delle precedenti iniziative di Futuro Nazionale a Firenze.

«Firenze ha già dimostrato in piazza Tanucci e poi a Gavinana da che parte sta», scrivono i promotori sui propri canali social. Nel mirino dell’assemblea ci sono le posizioni politiche di Vannacci, in particolare quelle relative all’identità nazionale, all’immigrazione e alla società. I promotori contestano quella che definiscono una visione divisiva dei quartieri, con distinzioni tra «abitanti buoni» e «abitanti cattivi», tra italiani e stranieri. La scelta di organizzare il presidio a pochi passi dalla nuova sede vuole così trasformare l’inaugurazione in un’occasione di confronto pubblico sul modello di città e di comunità. La mobilitazione era stata preparata nei giorni scorsi anche attraverso un’assemblea al Parco della Montagnola, dove cittadini e realtà associative avevano discusso le iniziative da organizzare in occasione dell’arrivo del leader di Futuro Nazionale.

La concomitanza tra il presidio antifascista e l’inaugurazione della sede ha richiesto la mobilitazione delle forze dell’ordine per garantire lo svolgimento delle iniziative.