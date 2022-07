Vaiolo delle scimmie, un caso a Lucca

Lucca, si è verificato un caso di vaiolo delle scimmie, si tratta di un quarantenne già rimandato a casa, in isolamento, come conferma la Asl Toscana nord ovest. A dare notizia del caso il Tirreno.

Già attivata la procedura per individuare gli eventuali contatti dell’uomo per l’eventuale sorveglianza. Il quarantenne si è recato venerdì scorso all’ospedale di Lucca perchè presentava alcuni sfoghi cutanei. Gli sono stati fatti gli esami del caso e un campione biologico è stato mandato all’ospedale Cisanello di Pisa, come prevede il protocollo per la diagnosi di questo tipo di patologia. Nella tarda serata di ieri dall’ospedale pisano è arrivata la conferma che si trattava di un caso di vaiolo delle scimmie.

Il vaiolo delle scimmie può causare una serie di segni e sintomi. Mentre alcune persone hanno sintomi lievi, altri possono sviluppare sintomi più gravi e hanno bisogno di cure in una struttura sanitaria. Quelli a più alto rischio di malattie gravi o complicanze includono persone in gravidanza, bambini e persone immunocompromesse.

In una pagina informativa della World Health Organization si legge che i sintomi più comuni del vaiolo delle scimmie includono febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, bassa energia e linfonodi ingrossati. Questo è seguito o accompagnato dallo sviluppo di un’eruzione cutanea che può durare da due a tre settimane. L’eruzione cutanea può essere trovata sul viso, sui palmi delle mani, sulla pianta dei piedi, sugli occhi, sulla bocca, sulla gola, sull’inguine e sulle regioni genitali e/o anali del corpo. Il numero di lesioni può variare da uno a diverse migliaia. Le lesioni iniziano piatte, quindi si riempiono di liquido prima che si incrostino, si secchino e cadano, con un nuovo strato di pelle che si forma al di sotto.

I sintomi in genere durano da due a tre settimane e di solito scompaiono da soli o con cure di supporto, come farmaci per il dolore o la febbre. Le persone rimangono infettive fino a quando tutte le lesioni non si sono incrostate, le croste sono cadute e un nuovo strato di pelle si è formato al di sotto.

Chiunque abbia sintomi che potrebbero essere il vaiolo delle scimmie o che è stato in contatto con qualcuno che ha il vaiolo delle scimmie dovrebbe chiamare o visitare un medico e chiedere il suo consiglio.