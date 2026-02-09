Controradio Streaming
Lun 9 Feb 2026
ToscanaCronacaVagli (LU), 'ingrato con i nostri soldati': sindaco Garfagnana copre statua...
Vagli (LU), ‘ingrato con i nostri soldati’: sindaco Garfagnana copre statua di Trump

By Domenico Guarino
La statua omaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è esposta  al bioparco di Vagli in Garfagnana (Lucca) dal  2017.

“Trump  è stato ingrato verso i nostri soldati che sono sempre in prima linea pronti a morire anche in contesti internazionali” : la statua omaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump esposta al bioparco di Vagli in Garfagnana (Lucca) è stata coperta da un telo nero dal sindaco Mario Puglia che l’aveva voluta ed esposta nel 2017.

La statua rimarrà così per i prossimi mesi, una sorta di “daspo” voluto dal primo cittadino come segnale di delusione

La scultura si trova nei pressi del ponte tibetano, nel “Parco dell’onore” meta di tanti turisti, dove sono collocate anche altre statue, come quella di Putin, della Vam e dei paracadutisti. Il provvedimento avrà durata di tre mesi, ” il tempo – spiega Puglia, da sempre sostenitore di Trump – di vedere se il presidente americano intenda ravvedersi e riaffermare il valore dei nostri militari che ha definito di serie b” . Il primo cittadino annuncia anche che se Trump non si scuserà con i militari italiani la statua verrà trasferita nel vicino ‘Parco del disonore’.

