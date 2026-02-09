Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloCena sociale del Controradio Club, con l’Alleanza Slow Food dei cuochi della...
Cultura & SpettacoloToscana

Cena sociale del Controradio Club, con l’Alleanza Slow Food dei cuochi della Toscana

By Redazione

Giovedì 26 febbraio alle ore 19:30 al TENAX, Via Pratese 46 a Firenze.
Un’occasione per stare insieme e parlare della radio e di TIF con lo staff che tutti i giorni ci lavora. Ospiti speciali: Maria Cassi e Leonardo Brizzi.

Il costo della cena è di 30 euro a persona. Ogni socio con tessera “Family” o “50 anni Insieme”, può portare un ospite, indicando nella prenotazione (campo: “Note sull’ordine”) anche il nome del secondo partecipante.

La prenotazione e il pagamento devono esser fatti in anticipo entro e non oltre venerdì 20 febbraio (non si potrà pagare direttamente al Tenax) tramite questo link: https://www.controradioclub.it/prodotto/cena-soci-2026/ indicando per ognuno degli ospiti quale menù viene scelto (onnivoro o vegetariano).

Si può pagare tramite Paypal o con bonifico (inviando poi la ricevuta a [email protected]) oppure in contanti presso Controradio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17:30 dal lunedì al venerdì.

IMPORTANTE !
Vista la tipologia di iniziativa se hai allergie o intolleranze alimentari, purtroppo non possiamo garantire la NON contaminazione dei piatti.

Di seguito i due menù cucinati dai cuochi dell’Alleanza Slow Food Toscana:
Andrea Alisi – Nonno Cianco – Cutigliano
Tiziana Tacchi – Il Grillo è Buoncantore – Chiusi Marisa Meneghelli e Donatella Barcelli – Il Libridinoso – Murlo Gabriele Borgianni – Bel Mi Colle – Colle Val d’Elsa Daniele Fagiolini – Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato Massimo Rossi – Ristorante Il Belvedere – Monte San Savino Salvatore Toscano – Mangiando Mangiando – Firenze Stefano Frassineti – Il Bistrot di Agricola Toscana – Firenze
Coordinamento dell’ Alleanza dei Cuochi Slow Food Toscana: Leonardo Torrini

MENÙ

ANTIPASTI
Sformatino di broccoli
Involtino di verza ripieno di verdure
Pane con l’olio

PRIMI
Farinata con cavolo nero e fagioli
Gnocchetti di farina di castagne con salsa del pastore

SECONDO
Ganascino di maiale, puré e fichi in mostarda

DOLCE
Castagnaccio con gelato alla ricotta

ACQUA E VINO

MENÙ VEGETARIANO

ANTIPASTI
Sformatino di broccoli
Involtino di verza ripieno di verdure
Pane con l’olio

PRIMI
Farinata con cavolo nero e fagioli
Gnocchetti di farina di castagne con salsa del pastore

SECONDO
Crostata di pasta frolla salata e purè

DOLCE
Castagnaccio con gelato alla ricotta

ACQUA E VINO

