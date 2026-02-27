Firenze: 33enne ucciso con un coltellata dopo lite 

E’ un 33enne di origine siciliana l’uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, con ferite di arma da taglio.

Tutto sarebbe iniziato, secondo una prima ricostruzione, con una lite scoppiata in strada tra due coppie di uomini, tre italiani ed uno straniero, nei pressi della stazione ferroviaria di Firenze Rifredi, questa notte intorno alle 4.

Il delitto si sarebbe consumato in una palazzina di due piani color giallo crema in via Reginaldo Giuliani recentemente ristrutturata che ospita alcuni appartamenti, non lontano dalla stazione. Qui, dopo la lite, due uomini si sarebbero rifugiati nell’abitazione, dove sono stati raggiunti dall’altra coppia, ed è proprio nell’appartamento che la lite avrebbe raggiunto il suo culmine con il tragico epilogo della morte del 33enne.

Ancora da chiarire se la vittima fosse tra gli inseguitori o tra gli inseguiti. Nel corso della lite uno dei quattro coinvolti ha chiesto aiuto e un vicino di casa allarmato dalle urla ha chiamato il 112. Due uomini sono rimasti feriti, un 30enne e un 50enne, portati al vicino ospedale fiorentino di Careggi e già dimessi. Da quanto ricostruito nell’abitazione sarebbe stata trovata anche una quarta persona, non ferita. Al momento non ci sono persone fermate. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Firenze, diretti dal pm Andrea Cusani che questa mattina si è recato sul luogo del delitto. Sui motivi della lite e dell’omicidio non è esclusa al momento nessuna ipotesi, ma potrebbe essere legata ad una questione di droga.