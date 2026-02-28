Uomo ucciso a Firenze, 3 arresti per omicidio nella notte

Svolta nell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze. I carabinieri nella notte hanno arrestato tre persone.

Alla base della vicenda ci sarebbe la riscossione violenta di un debito sulla cui natura sono in corso indagini. La vittima, colpita da armi da taglio, era un 33enne siciliano. C’era stata una rissa con una mazza e coltelli in cui sono rimasti feriti altri tre soggetti. Dopo le cure questi tre sono stati tratti in arresto per rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. Ora sono nel carcere di Sollicciano.

Nell’arco della notte del 27 febbraio poco dopo le 2 – ricostruisce l’Arma dei carabinieri – a seguito di segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in atto, i militari del Nucleo Radiomobile di Firenze intervenivano in via Reginaldo Giuliani 99, quartiere di Rifredi, per una rissa in corso dentro un appartamento. Erano coinvolte almeno quattro persone che si fronteggiavano armate di coltelli e mazza da baseball.

La lite aveva avuto inizio in strada, dove tre soggetti avevano cominciato a fronteggiarsi, entrando successivamente nell’abitazione dove vi erano altri due individui, uno dei quali partecipava attivamente.

La violenza della scena presentatasi agli occhi dei carabinieri intervenuti è stata tale da richiedere l’estrazione delle armi in dotazione per deterrenza. Solo dopo ripetute intimazioni a fermarsi, i soggetti hanno cessato lo scontro. A terra restavano tre soggetti in stato di incoscienza e con profonde ferite mentre un quarto soggetto era illeso.

Sul posto però i sanitari del 118 hanno constatato il decesso del 33enne italiano colpito da numerose profonde ferite da arma da taglio.