A Massa la consegna del Premio dedicato ad Alì Rashid

Domenica 1° marzo a Massa a Palazzo Ducale una giornata – organizzata da Gaza FuoriFuoco Palestina e Cgil Toscana – in ricordo di Alì Rachid e del suo impegno per la Palestina e per la pace: la mattina un momento commemorativo, il pomeriggio la consegna del Premio a lui dedicato.

Domenica 1° marzo, a partire dalle ore 10.00 presso il Palazzo Ducale di Massa, si terrà una giornata dedicata alla memoria di Alì Rashid, figura di riferimento per l’impegno politico, civile e internazionale a sostegno del popolo palestinese.

Alle ore 10 è previsto il momento commemorativo con gli interventi di Aida Khalil, figlia di Ali Rashid; Rossano Rossi, Segretario generale CGIL Toscana; Luciano Neri, saggista e Presidente CENRI – Centro relazioni internazionali; Martina Luisi, coordinatrice PCRF-Italia.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si svolgerà la premiazione del “Premio Alì Rashid”, alla presenza, tra gli altri, dei giornalisti internazionali Michele Giorgio ed Eliana Riva; di Rossano Rossi, Segretario CGIL Toscana; di Luciano Neri; del fotografo gazawi Shadi Al-Tabatibi; del medico Moreno Trusendi; di Flavio Novara e Mirca Garuti dell’associazione “Per non dimenticare Sabra e Chatila”.

Durante l’intera giornata saranno presenti autorità civili e religiose. All’interno del Palazzo Ducale, sarà possibile visitare le 4 mostre sulla Palestina organizzate dall’associazione Gaza Fuori Fuoco Palestina e Cgil Toscana (in programma anche letture e proiezioni video nelle sale).

Alì Rashid è stato un politico e intellettuale palestinese, per molti anni tra i principali rappresentanti della causa palestinese in Italia ed Europa. Nato in Palestina, ha vissuto a lungo in Italia, dove si è distinto per il suo impegno politico, diplomatico e culturale a favore dei diritti del popolo palestinese e per la promozione del dialogo tra i popoli. E’ scomparso a maggio 2025.

È stato dirigente dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e ha ricoperto incarichi istituzionali di rilievo. In Italia ha intrecciato un rapporto stretto con il mondo dell’associazionismo, della solidarietà internazionale e del sindacato, diventando un punto di riferimento per iniziative di cooperazione, informazione e sensibilizzazione sulla questione mediorientale. E’ stato anche primo segretario dell’ambasciata palestinese e deputato con Rifondazione Comunista (2006-2008).

Figura apprezzata per la sua capacità di confronto e per il suo impegno costante a favore della pace, della giustizia e dell’autodeterminazione dei popoli, Alì Rashid ha lasciato un segno profondo nelle relazioni tra la società civile italiana e quella palestinese.