Funaro lancia ‘Buon pomeriggio sindaca’, format di ascolto e incontro nei Quartieri

La sindaca di Firenze Sara Funaro lancia l’iniziativa ‘Buon pomeriggio sindaca’, nuovo format di ascolto e confronto per incontrare i cittadini e le cittadine, in stretto contatto con i Quartieri.

Gli appuntamenti, si legge in una nota, si svolgeranno nel pomeriggio e avranno come cornice le sedi dei cinque Quartieri. L’obiettivo è “trasformare questa iniziativa in un appuntamento costante dedicato alle cittadine e ai cittadini, in un dialogo faccia a faccia, per rendere ancora di più l’amministrazione più vicina ed accessibile”.

Il via con il Quartiere 3 il 6 marzo. Poi secondo appuntamento nel Q1 il 20 marzo, il terzo nel Q2 il 10 aprile. Il 24 aprile l’iniziativa sarà nel Q5 e l’8 maggio nel Q4. L’orario sarà sempre dalle 14.30 alle 18. Per partecipare, spiega Palazzo Vecchio, basterà compilare il form sul sito del Comune che sarà pubblicato a partire dalla prossima settimana: per prendere parte al primo appuntamento le iscrizioni saranno aperte da inizio settimana. La partecipazione è su prenotazione e fino ad esaurimento posti.