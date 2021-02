Vaccino anti Covid, arrivate le nuove 31.590 dosi Pfizer-BioNTech

Ieri, intanto, sono arrivate in Toscana anche le 4.510 nuove dosi di vaccino anti Covid dall’azienda farmaceutica statunitense Moderna. Di queste, 1.540 dosi sono state consegnate alla Asl Nord Ovest, 1.980 alla Centro e 990 alla Sud Est.

Consegnate oggi, 2 febbraio, tutte le nuove 31.590 dosi di vaccino di produzione Pfizer-BioNTech. Contestualmente all’arrivo di questa nuova fornitura sono state riaperte le agende della fase 1 per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer da parte delle 6.900 persone, che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per improvvisa riduzione delle forniture.

Coloro che avevano già prenotato avranno una priorità di 48 ore, passate le quali le prenotazioni saranno aperte anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle rsa, della struttura territoriale pubblica, del privato accreditato, dei medici di medicina generale e dei pediatri, sempre che abbiano già effettuato la pre-adesione. Una parte delle nuove forniture verrà comunque conservata ai fini della somministrazione dei richiami.

Ieri, intanto, sono arrivate in Toscana anche le 4.510 nuove dosi di vaccino anti Covid dall’azienda farmaceutica statunitense Moderna. Di queste, 1.540 dosi sono state consegnate alla Asl Nord Ovest, 1.980 alla Centro e 990 alla Sud Est.

A oggi, le forniture Moderna arrivate in Toscana sono 2 per un totale di 9.810 dosi di vaccino, di cui 5.300 consegnate lo scorso 13 gennaio, con le quali si sta procedendo alla vaccinazione degli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e dei volontari, impegnati nei trasporti sanitari.

Dall’inizio della campagna alle ore 16.30 di oggi, martedì 2 febbraio, sono state utilizzate in tutto 129.865 dosi di vaccino, di cui 20.228 in rsa, come riportato sul portale web https://vaccinazioni. sanita.toscana.it.