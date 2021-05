Vaccini anti Covid: agende aperte oggi per 44 e 45enni

Vaccini anti Covid in Toscana: sono state 18.000 le prenotazioni fatte dai 46-47enni sul portale regionale dei vaccini nella prima mezz’ora di apertura ieri delle agende a loro dedicate e altre 10mila persone sono state in attesa nella ‘waiting room’ del sito. Lo fa sapere la Regione Toscana. La finestra per i nati nel 1974 e nel 1975 è stata aperta intorno alle 17 di ieri. Oggi toccherà a coloro che hanno 45 e 44 anni.

Ha ricevuto per errore 4 dosi di vaccino Pfizer invece di una, ricoverata per precauzione in pronto soccorso, salvo complicazioni, già da oggi dovrebbe essere dimessa. E’ accaduto a una donna di 67 anni all’hub di Livorno . Per la Toscana è il secondo caso nel giro di poco più di una settimana. L’azienda sanitaria ha avviato un audit interno per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

“Siamo quasi a 28 milioni di somministrazioni In Italia. La Toscana sta facendo la sua parte”. Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, ieri in visita in Toscana, prima a Firenze e poi a Siena. E la Toscana punta ora ad arrivare a 50mila vaccinazione al giorno. La visita è iniziata a Firenze, dove si è tenuto l’incontro con il Presidente della Regione, Eugenio Giani, e i Prefetti e i Sindaci della Regione. A seguire, il trasferimento all’hub vaccinale Mandela Forum nel capoluogo regionale. ”L’Italia quando fa squadra vince”, ha detto il Generale Figliuolo dopo la visita al Mandela Forum, che ha definito ”ben organizzato, efficiente, semplice, ma funzionale, frutto di una profonda sinergia tra operatori sanitari, volontari, medici, infermieri e di tanti altri soggetti, pubblici e privati, che lo hanno reso possibile.” Il Commissario ha elogiato la Toscana per i risultati positivi ottenuti con le categorie degli anziani e dei fragili. Nel pomeriggio il trasferimento a Siena, dove si è tenuta – con l’ingegner Curcio e il Presidente Giani – la visita all’hub vaccinale presso il palasport Mens Sana. A margine della tappa senese il Commissario ha ribadito che a giugno è previsto l’arrivo di oltre 20 milioni di dosi, il che consentirà di concentrarsi anche sulle categorie produttive. Al termine ha visitato i laboratori di Toscana Life Sciences, dove è in corso la fase due per la realizzazione degli anticorpi monoclonali per la cura del Covid che hanno il vantaggio di poter essere somministrati per via intramuscolare rispetto a quelli di tipo tradizionale che vanno somministrati via endovenosa.