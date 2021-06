Vaccinazione, Giani: “Obiettivo tornare in presenza a scuola a settembre”

Firenze, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in occasione dell’avvio degli esami di maturità in Toscana, ha detto: “L’obiettivo della nostra campagna di vaccinazione è che si torni subito a scuola in presenza” a settembre, “con quegli accorgimenti che posso essere i dispositivi. Ma ci sono le condizioni per pensare a un approccio dell’anno scolastico positivo”.

Commentando poi la vaccinazione degli studenti dell’ultimo anno Giani si è detto “molto contento delle vaccinazioni per i maturandi, perché all’inizio sembrava che avessero raccolto l’occasione soltanto la metà, in realtà poi se ne sono iscritti tantissimi, ben oltre la metà”.

“Per me, per i miei figli – ha aggiunto Giani a margine di un evento a Firenze – la maturità è stato un momento che ha segnato la nostra vita e tutti gli anni dobbiamo essere molto vicini a quei ragazzi. Naturalmente quest’anno per loro c’è un pensiero supplementare perché chi ha vissuto la maturità ha dovuto fare i conti con il Covid per 15 mesi, e mi metto nei loro panni. Oggi sono in presenza, ma con una preparazione che è avvenuta molto a distanza. Quindi forza ragazzi siete la nostra energia, il nostro futuro, cercate di vivere la maturità con la giusta serenità per dare il meglio di voi”.