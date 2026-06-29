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Lun 29 Giu 2026
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ToscanaCronacaUniversità Firenze, 152 corsi di laurea e tasse invariate, al via iscrizioni
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Università Firenze, 152 corsi di laurea e tasse invariate, al via iscrizioni

By Raffaele Palumbo
Effetto Hall

Al via dall’1 luglio le iscrizioni all’Università di Firenze che propone un’offerta didattica di 152 corsi di laurea, di cui 66 percorsi triennali, 10 a ciclo unico e 76 lauree magistrali.

Invariate le tasse studentesche. Il consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha poi approvato il Manifesto degli studi dell’Università di Firenze per il nuovo anno accademico 2026-2027, documento che contiene tutte le informazioni su offerta didattica, scadenze e procedure amministrative. Dal punto di vista dei corsi, si spiega in una nota, sono quattro le novità proposte quest’anno: Medicine and surgery è la prima laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese attivata in Toscana. Due le nuove lauree triennali: Biotecnologie molecolari e delle produzioni sostenibili (orientata all’applicazione delle biotecnologie nei processi produttivi e nella tutela dell’ambiente) e Geological hazards and environmental sustainability (percorso in lingua inglese dedicato alla formazione di figure capaci di analizzare, prevedere e gestire i rischi naturali e ambientali). Infine, la laurea magistrale A-GreenTech – Tecnologie avanzate per l’Agricoltura verde, percorso, in parte in presenza e in parte a distanza, che integra scienze agrarie e tecnologie digitali avanzate, come Ie e automazione. “L’offerta formativa di Unifi – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci – si conferma completa in ogni ambito, garantendo una molteplicità di percorsi, con cui la tradizione didattica dell’Ateneo risponde alle problematiche dell’attualità, per prepararsi alle sfide di domani con uno sguardo sempre rivolto a una prospettiva internazionale. Scegliere Unifi è un investimento che viene premiato dal mondo del lavoro: a un anno dal titolo, oltre l’82% dei laureati magistrali è già occupato”. Invariate le tasse studentesche per il nuovo anno accademico, con la gradualità dei contributi, modulati secondo 72 fasce di reddito Isee. Immutato il tetto di esenzione della no tax area fissato a 24mila euro/Isee. Confermati gli esoneri per gli studenti con disabilità, i vincitori di borsa di studio Dsu, i titolari di protezione internazionale e per gli studenti atleti che hanno conseguito meriti sportivi di rilievo agonistico nazionale e internazionale.

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