www.controradio.it Unifi ricorda Regeni 'riaffermare verità e libertà della ricerca accademica' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:18 Share Share Link Embed

Oltre 200 fra studentesse, studenti, docenti e tecnici amministrativi dell’Università di Firenze hanno assistito ieri pomeriggio al Campus delle Scienze sociali di Novoli alla proiezione del documentario ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’, evento che rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘Le Università per Giulio Regeni’, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha coinvolto 76 Atenei, con due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca, a dieci anni dall’omicidio in Egitto del giovane dottorando friulano. “A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci che ha aperto l’incontro – l’Ateneo fiorentino rinnova il proprio impegno nella difesa della libertà di ricerca, valore fondante dell’autonomia accademica.

Intervista a Silvana Sciarra, ex presidente della Corte costituzionale e professoressa emerita Unifi di Diritto del lavoro. Fra le ultime che ha firmato da presidente c’è la sentenza sul «caso Regeni» garantendo il diritto alla verità processuale, pur in assenza degli imputati protetti dal regime egiziano.