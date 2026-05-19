www.controradio.it Speciale Amministrative in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:04 Share Share Link Embed

Campagna elettorale, ultime battute. I prossimi 24 e 25 maggio, domenica e lunedì prossimi, si vota in 20 comuni della Toscana per il rinnovo dei Consigli comunali e del Sindaco. Giovedì prossimo vi racconteremo di come va a concludersi questa campagna elettorale per le Amministrative 2026 a Figline Incisa, Sesto Fiorentino e Viareggio. Mentre questa mattina il nostro focus è dedicato ad Arezzo, Prato e Pistoia. Questa mattina con Raffaele Palumbo e con il nostro Giorgio Bernardini da Prato siamo in diretta con i colleghi de La Nazione Federico D’Ascoli da Arezzo e Alessandro Benigni da Pistoia.