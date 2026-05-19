A bordo di una delle imbarcazioni al largo di Cipro della Global Sumud Flotilla ci sono anche i toscani Antonella Bundu e Dario Salvetti, ex consigliera comunale di Firenze e il leader del Collettivo di fabbrica dell’ex Gkn di Campi Bisenzio. Durante la manifestazione di ieri sera che da piazza della Signoria è arrivata in santo Spirito per dimostrare solidarietà da terra alla Flotilla, anche la madre di Salvetti intervistata da Chiara Brilli
Flotilla: intervista alla madre di Dario Salvetti
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