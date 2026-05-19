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Flotilla: Scotto (Pd), l’Ue eviti lo scempio del diritto di navigazione

“Israele sta intercettando la Global Sumud Flotilla, 57 imbarcazioni che portano aiuti umanitari, in piene acque internazionali e alla luce del giorno. Sanno che resteranno impuniti. I governi europei intervengano ed evitino questo scempio che lede il libero diritto di navigazione” la dichiarazione di Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera. Il deputato del PD ha partecipato alla Global Sumud Flotilla nell’autunno 2025. Imbarcatosi sulla nave Karma, ha vissuto l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano, seguito da 24 ore di detenzione e dalla successiva espulsione.

Arturo Scotto