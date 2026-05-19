www.controradio.it Festival 72 Ore di Biodiversità - V edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:39 Share Share Link Embed

Torna a Scandicci la 72 Ore di Biodiversità, il Festival dedicato all’agrobiodiversità promosso da Rete Semi Rurali ETS, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Tre giorni di incontri, laboratori, musica, mercati e attività per tutte le età per raccontare come la biodiversità sia un bene fondamentale per costruire sistemi agricoli e alimentari più resilienti e sostenibili. Il festival si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 negli spazi del Castello e Parco dell’Acciaiolo, della Casa dell’Agrobiodiversità, degli Orti della Diversità al Vingonee del Cinema Cabiria, con un evento di anteprima giovedì 21 maggio. La manifestazione è promossa e organizzata da Rete Semi Rurali ETS e Comune di Scandicci, in collaborazione con DEAFAL, EC-LLD – European Coordination Let’s Liberate Diversity!, COSPE, WWOOF Italia, Mani Tese, Società Toscana di Orticultura, Km Vero e Ricciorto, con il contributo di Patagonia, Fondazione CR Firenze, CIRFOOD e Qualità & Servizi. Il festival è patrocinato da Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

Riccardo Bocci Direttore tecnico di Rete Semi Rurali e coordinatore delle attività dell’associazione.