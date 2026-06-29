Due incidenti sul lavoro in provincia Lucca, in codice rosso due uomini

Due gravi infortuni sul lavoro stamani in provincia di Lucca, feriti due lavoratori entrambi portati in codice rosso in ospedale.

Il primo intervento del 118 stamani alle 7.40 per un incidente verificato in un’azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici a Verciano, nel comune di Capannori: un uomo di 43 anni ha riportato l’amputazione delle dita di una mano ed è stato portato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca e poi trasferito al Cto del policlinico Careggi a Firenze. Le sue condizioni sono state definiti stabili. Intervenuti anche operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poco meno di due ore dopo, intorno alle 10:30, il 118 è stato allertato per un infortunio sul lavoro a Viareggio in Darsena, in una ditta che si occupa di vernici e materiali edili: un uomo di 50 anni sarebbe caduto da oltre 3 metri, forse a causa del cedimento di un solaio, riportando politrauma. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato portato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello (Pisa). Sul posto intervenuti l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Camaiore, i vigili del fuoco, la polizia e operatori del Pisll.