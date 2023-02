Università di Siena, quasi 2mila prenotati per Open day

Siena, si avviano a raggiungere la cifra dei duemila prenotati le iscrizioni per l’Open day dell’Università di Siena in programma il 23 febbraio.

L’ateneo si presenta alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea offerti dall’Università a Siena, Arezzo e Grosseto.

Durante l’evento ci sarà la possibilità di incontrare i docenti, i giovani ricercatori e gli studenti tutor: in particolare sarà possibile, si spiega in una nota, avere informazioni sui 33 corsi di laurea triennale, i cinque a ciclo unico, che si aggiungono ai 37 corsi di laurea magistrale, che compongono l’offerta formativa complessiva dell’ateneo per l’anno accademico 2023-2024.

Le iscrizioni sono ancora aperte; per diversi appuntamenti non è prevista la segnalazione della presenza. Ogni dipartimento presenterà i propri corsi di laurea e i servizi agli studenti in presenza nelle proprie sedi, ma diversi sono anche gli appuntamenti online che si terranno in specifiche stanze virtuali.

Quest’anno saranno tre le sessioni che sarà possibile seguire: due al mattino e una nel primo pomeriggio, per permettere di visitare nella stessa giornata più di una struttura didattica o di seguire da remoto più incontri.

“Si tratta di un momento importante che vi suggerisco di compiere ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate, immaginate, volete per il vostro futuro – ha anticipato il rettore Roberto Di Pietra dal messaggio che invierà giovedì ai partecipanti -. Dovete essere voi i protagonisti della vostra scelta. Si tratta di una decisione che vi invito a prendere ascoltando e raccogliendo tutte le informazioni che vi servono, ma anche seguendo il vostro cuore e le vostre inclinazioni personali”.

“Con l’Università inizia un’esperienza di studio e di vita che sarà intensa, nella quale conoscerete nuove persone, da tutta Italia e dal mondo, nella quale potrete vivere esperienze formative interessanti e coinvolgenti a Siena e nelle sue sedi, nelle biblioteche e nei laboratori, nelle aule e nei programmi Erasmus all’estero”.