Università di Pisa, ad Aldo Cazzullo la laurea magistrale honoris causa

Giovedì 13 febbraio alle ore 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, l’Università di Pisa conferisce la laurea magistrale honoris causa in Istituzioni, Politica e Società ad Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore

La cerimonia sarà aperta dal saluto del Rettore Riccardo Zucchi; seguiranno la Motivazione del professor Saulle Panizza e la Laudatio del professor Andrea Borghini. A conclusione, Aldo Cazzullo terrà la sua Lectio Magistralis.
“Il riconoscimento – si spiega – valorizza la capacità di coniugare giornalismo, divulgazione culturale e riflessione storico-politica, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale”. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.
L’Università di Pisa inaugura, inoltre, la rassegna “San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale” con la prima nazionale dello spettacolo Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi, in programma giovedì 12 febbraio 2026.
L’evento apre un ampio progetto culturale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in vista dell’ottavo centenario della morte e consultabile sul sito sanfrancesco2026.unipi.it La rassegna, promossa dall’Ateneo attraverso l’Ufficio del Rettore e il CIDIC, propone un percorso interdisciplinare tra teatro, musica, incontri e attività culturali.
Lo spettacolo intreccia la narrazione di Cazzullo con le musiche di Branduardi, eseguite dal vivo, restituendo una lettura intensa e contemporanea del santo patrono d’Italia.

