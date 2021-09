Università, di Giorgi (PD): appello studenti giusto, si torni a didattica in presenza 100%

Solo la metà dei posti a lezione possono essere prenotati. Appello della lista Csx-Psi (Centrosinistra universitario — Progetto studentesco indipendente) che, ieri, si è fatta portavoce della proposta in Senato accademico. Di Giorgi (PD) “sarà mio impegno sollecitare la soluzione a livello nazionale presso il CTS, e naturalmente con la Ministra Messa che so essere molto sensibile alla questione”

Nottatacce per prenotare, sveglie antelucane per non perdere il posto: la vita di molti studenti universitari oggi è scandita dalla necessità di prenotare il posto a lezione, stante la capienza delle aule ridotta al 50%. “Le cronache degli ultimi giorni ci restituiscono le difficoltà degli studenti nel seguire le lezioni in presenza, nonostante siano in possesso del green pass. Le modalità di prenotazione, che per altro costringono ad equilibrismi orari poco confacenti con la necessità di studiare, sono evidentemente inficiate dalla scarsa disponibilità di posti” dice l’onorevole Rosa Maria di Giorgi del Partito Democratico.

“E’ singolare che a fronte dell’allargamento delle capienze per tutti i luoghi di cultura, e finanche degli stadi, proprio nel luogo di formazione per antonomasia del nostro sistema culturale si rimanga ancorati ad un 50%” aggiunge di Giorgi.

Che precisa “Sono d’accordo con la proposta degli studenti che chiedono di tornare ad una didattica in presenza che permetta la fruizione completa della capienza delle aule, e sarà mio impegno sollecitare la soluzione a livello nazionale presso il CTS, e naturalmente con la Ministra Messa che so essere molto sensibile alla questione”.

“I ragazzi hanno dimostrato negli scorsi mesi grande disciplina, grande abnegazione e senso di responsabilità, l’uso dei DPI è oramai patrimonio e con l’uso del green pass ci sono tutte le condizioni per tornare al 100% di capienza” conclude Di Giorgi.