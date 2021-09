Vaccini a immunodepressi: Gimbe, Toscana 4/a per terze dosi

Vaccini, la Toscana è quarta in Italia per copertura vaccinale con terza dose delle persone immunocompromesse: è quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre.

La copertura è del 13,7%, contro il 26,7% del Piemonte, il 17,8% del Molise e il 17,1% dell’Umbria, con una media nazionale del 6,6%.

Nella settimana in Toscana si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi Covid per 100.000 abitanti (192), e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-25%) rispetto alla settimana precedente; rimangono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.

La popolazione toscana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 72,1% (media nazionale 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 7,6% (media nazionale 4,7%) che ha ricevuto al momento la sola prima dose; la regione, col 79,7% registrato da Gimbe, è seconda in Italia per prime dosi somministrate, di un solo decimale dietro alla Lombardia (79,8%). La popolazione toscana over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,9% (media nazionale 9,9%).

“Stiamo vincendo la battaglia contro il Covid. Il virus trova sempre meno spazio intorno a sé. Al di là delle baggianate che vengono dette sul fatto che tutti i vaccinati possono infettarsi ed infettare, è una baggianata perché è l’eccezione non la regola. Se anche dovesse infettarsi e diventare contagiosa una persona, se intorno a sé ha tutte persone vaccinate è improbabile che possa contagiare gli altri”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto su Radio Cusano Campus.

Sulla terza dose. “E’ sicuramente da valutare se farla a tutta la popolazione, servono dati scientifici e arriveranno. Io da medico dico che è verosimile che nel tempo un richiamo dovrà essere fatto a tutti, non so dire quando, ce lo dirà la scienza” ha concluso Sileri.