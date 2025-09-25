UniPi: aperto bando contributi affitto studenti fuori sede

Controradio Streaming
Possono  presentare domanda gli stipendio fuori sede che sono  regolarmente iscritto all’Ateneo e in possesso dei requisiti previsti, tra cui un Isee universitario (o corrente o parificato) in corso di validità non superiore a 20.000 euro. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 6 ottobre attraverso la procedura online.

Bando aperto all’Università di Pisa per ricevere i contributi affitto per le spese sostenute da studenti fuori sede nel 2025.Può presentare domanda chi è regolarmente iscritto all’Ateneo e sia in possesso dei requisiti previsti, tra cui un Isee universitario (o corrente o parificato) in corso di validità non superiore a 20.000 euro. Le richieste dovranno essere inoltrate entro il 6 ottobre attraverso la procedura online.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure promosse dal Mur, si ricorda, per garantire un sostegno concreto a chi affronta i costi aggiuntivi legati alla scelta di studiare lontano dalla propria residenza. L’elenco degli aventi diritto sarà trasmesso dall’Università di Pisa al ministero che provvederà successivamente a determinare l’importo spettante a ciascun ateneo sulla base delle risorse disponibili e del numero complessivo delle domande presentate a livello nazionale, come stabilito dal decreto Mur-Mef 630 del 10 settembre 2025.

«Si tratta di un’opportunità importante per studentesse e studenti dell’Ateneo – ha dichiarato la prorettrice per la coesione della comunità universitaria e per il diritto allo studio Enza Pellecchia – perché permette di ridurre le disparità economiche e favorisce l’accesso allo studio universitario anche per chi vive lontano da Pisa, da anni siamo impegnati in un percorso di attenzione costante al diritto allo studio, che rappresenta una delle priorità della nostra comunità accademica”.

