Una serata in ricordo di Andrea Mi

Domani, giovedì 10 settembre alle 21.15, in Manifattura Tabacchi serata omaggio ad Andrea Mi: sarà proiettato un film a sorpresa in linea con il lavoro di Andrea come deejay musicale e visivo

Giovedì 10 settembre alle 21.15, in occasione dell’ultima sera di cinema promosso dalla Fondazione Stensen in Manifattura Tabacchi, ci sarà un omaggio ad Andrea Mi, deejay, speaker radiofonico, architetto e professore, scomparso a 49 anni pochi mesi fa.

La serata vuole essere un’occasione per salutare con un pensiero e un abbraccio Andrea, insieme ai suoi amici e conoscenti. Sarà proiettato un film a sorpresa, un film in linea con il lavoro di Andrea come deejay musicale e visivo.

La proiezione è in arena, ma l'occasione è buona per incontrarsi anche prima per una birra negli spazi della piazza della ciminiera.