Un viola club antirazzista: finalmente!

La presentazione alla Casa del Popolo di San Niccoló sabato 20 alle 18 . INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DI URL SAN NICCOLO’ LEONARDO SGATTI

Affiliato al ACCVC dal 29 luglio 2013 il Viola Club Antirazzista nasce con il preciso intento di porsi controcorrente rispetto al clima di intolleranza e violenza che spesso caratterizza anche le occasione sportive del nostro paese. Il Club ha come obiettivo innanzitutto quello di sostenere la Fiorentina,ovviamente, ma anche di partecipare a “tutte le iniziative che richiamino la non violenza, l’integrazione e che condannino l’intolleranza, facendo ciò anche allo stadio”.

i Soci infatti ” si impegnano non soltanto a non partecipare a cori indegni che evocano intolleranza, fatti di violenza reale o tragici fatti di cronaca, ma anche a dissociarsi protestando fischiando e ammonendo qualsiasi altro tifoso viola provi a partire con cori siffatti o con ignobili appellativi o fischi indirizzati ai giocatori di colore”.

gli appartenenti al club si impegnano inoltre ” anche fuori dello stadio, nel cercare di far capire a tutti che non si tratta di semplici goliardate, ma di atti eticamente e umanamente spregevoli inaccetabili”.

Inoltre”Il VC non riconosce gemellaggi con tifoserie platealmente orientate da elementi razzisti e nazisti, con ostentazione di simboli qual svastiche, fasci ecc. Sappiamo che molti obbiettano che la politica non dovrebbe entrare nel calcio, ma noi, oltre a ritenere che la politica riguardi invece qualsiasi aspetto della società, siamo convinti che la lotta al razzismo non sia una posizione politica, ma umana. Siamo tifosi antirazzisti perché vogliamo restare umani”. Infine “il Viola Club Antirazzista, inoltre sta per affiliarsi al FARE, network europeo di tifosi antirazzisti https://farenet.org/?lang=it