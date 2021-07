Un tardo pomeriggio con…concerti allo spazio Ultravox

By

Prossimi concerti per Ultravox Firenze con Sinedades+ Valerio Martino, l’attore cantante Peppe Voltarelli e il cantautore livornese Bimbo. Ingresso gratuito

Lunedì 12 luglio: per la critica “Tra la poesia di Caetano Veloso e la profonda leggerezza dei Kings of Convenience…”: ritratto perfetto dei Sinedades, strepitoso progetto di Erika Boschi – cantante italiana – e Agustin Cornejo – chitarrista argentino. Tra world music e MPB (Musica Popolare Brasiliana), Europa e Sudamerica, pop e tradizione. Alle ore 20.30. I Sinedades divideranno il palco con Valerio Martino aka Valerio Fanciano (degli Street Clerks), a pochi giorni dal suo debutto solista con il singolo “Scusate il ritardo”.

Martedì 13 luglio un tardo pomeriggio con Peppe Voltarelli // Ultravox Firenze, Anfiteatro delle Cascine. Cantautore, anzi cantastorie, scrittore, attore. Peppe Voltarelli è tra gli artisti più eclettici ed estroversi in circolazione. E lui circola parecchio: Italia, Sud-America, Stati Uniti, Europa. In primo piano i suoni e le atmosfere di “Planetario”, disco e libro ispirati all’incontro, quanto mai fecondo, tra artisti di nazionalità diverse. Già voce e leader de Il Parto delle nuvole pesanti band di culto, Voltarelli ha pubblicato cinque album in studio nove live e quattro colonne sonore INFO

Mercoledì 14 luglio Bimbo in concerto. Cos’è l’opacopop? Beh, innanzitutto il marchio di fabbrica del cantautore toscano Bimbo, in concerto mercoledì 14 luglio allo spazio Ultravox Firenze (ore 20,30) dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Trascorsi punk-hardcore, Bimbo è Simone Soldani, viene da Livorno e la sua missione è rielaborare un suono dimenticato che ha percorso l’Italia nell’epoca del passaggio dalle grandi speranze all’inizio dello sfacelo. Con l’album d’esordio, “Bugie per asini”, ha fatto molto parlare di sé, adesso è pronto un nuovo capitolo. Uscirà a settembre e il live da Ultravox è un bel compendio di passato, presente e futuro. Ingresso gratuito. INFO

