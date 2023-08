ULTRAVOX Firenze, il programma di agosto!

Ultravox Firenze al parco delle Cascine di Firenze. Ogni giorno concerti, eventi, festival, relax, food e drink! Sempre aperti dalle 18 all’una di notte. Tra i prossimi appuntamenti Moonwise Den, Giancane e a settembre Lucio Corsi.

Ultravox all’Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine (Firenze) prosegue con la sua programmazione, tra cinema e musica, anche nel mese di agosto. Questa sera con ingresso gratuito dalle 21.30 sul Vox Stage la musica dei Quarto Podere (a seguire dj set); giovedì 10 agosto sempre con ingresso gratuito fanno tappa all’Anfiteatro da Berlino i Currao, sabato 12 agosto da non perdere il dream pop dal sapore vintage dei Moonwise Den. Il gruppo nasce come side project di cinque musicisti, attivi a livello nazionale nel panorama musicale: Erika Boschi e Agustin Cornejo (Sinedades), Lorenzo Pellegrini (Handlogic), Cosimo Ravenni (Street Clerks), Duccio Bonciani (Nothing For Breakfast). Il concerto sarà l’occasione per presentare al pubblico fiorentino il nuovo materiale inedito.

Il 16 agosto sempre con ingresso libero sarà la volta dei Matti Delle Giuncaie, mentre il 17 spazio alla musica acustica di Jacopo Meille e Francesco Bottai. Il 18 agosto il rock dei Muthzi Mambo, il 19 la Rick Hutton Acoustic Band.

Segnaliamo il 31 agosto l’atteso concerto di Giancane che presenterà il nuovo lavoro discografico, concerto sempre ad ingresso gratuito e a settembre la tappa di uno dei principali cantautori della scena italiana: Lucio Corsi.

Da segnalare anche gli appuntamenti dedicati al grande schermo. Lunedì 14 agosto alle 21.00 The Millionaire di Danny Boyle. Per la giornata di Ferragosto alle 21.30 il classico Frankstein Junior. Segnaliamo il 21 agosto anche Alta Fedeltà (dal best seller di Nick Hornby).



