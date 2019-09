Uffizi: ‘Tebaide’ di Beato Angelico a ‘misura di bambo’

‘Tebaide’ di Beato Angelico, appena tornato dal Prado di Madrid, è stato collocato a ‘misura di bimbo’. L’opera è stata messa all’altezza di 65cm da terra in modo che anche i più piccoli possano ammirarla meglio. Il dipinto è infatti il più apprezzato dai bambini, secondo l’osservazione degli educatori museali e degli assistenti in sala. “Da oggi possiamo dire di essere il primo museo al mondo con un capolavoro a ‘misura di bambino”, ha spiegato il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt.

L’opera, che rappresenta le vite dei Santi Padri nel deserto vicino a Tebe, è appena tornata dal Prado di Madrid in cui è stata allestita una mostra monografica di Beato Angelico. Da oggi ‘Tebaide’ sarà dunque di nuovo visibile nella sala 7 del secondo piano ma a misura di bambino.

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt spiega che: “Gli esperti del nostro dipartimento per l’Educazione ci hanno segnatalo che la Tebaide è l’opera prediletta dai bimbi”. “Tanti piccini – continua -, ogni giorno, si fermano ad osservarla affascinati, scoprendo le tante storie, i tanti personaggi, i molti animali raffigurati in questo capolavoro”.

“Abbiamo dunque deciso di pensare a una collocazione che tenesse conto del punto di vista di questa speciale e importantissima categoria di osservatori – conclude -, in maniera da stimolare ancora di più la loro interazione con l’arte e con questo dipinto in particolare, che in modo così evidente cattura la loro attenzione”.