Tv: al via la terza stagione de “I Medici”

Torna da martedì 23 ottobre per 4 prime serate su Rai1, con la seconda stagione- dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico – “I Medici”, la grande coproduzione internazionale di Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Altice Group e la Big Light Productions di Frank Spotnitz, insieme a Beta che consacra i grandi signori di Firenze. Ma già si sta girando la terza.

Ancora una volta uno sforzo produttivo eccezionale per ricostruire in Tv la magnificenza della culla del Rinascimento che ha già incantato il pubblico televisivo di tutto il mondo. Come nella prima stagione, l’eccellenza del Made in Italy si nota nel reparto costumi, anima vibrante della serie, capace di interpretare nella maniera più fedele le fogge, i colori e le vestibilità dell’epoca rinascimentale, con l’obiettivo di non snaturare la vera essenza degli attori.

A rappresentare le vicende della nobile famiglia fiorentina, un cast internazionale d’eccezione: Daniel Sharman, nei panni di Lorenzo De Medici, Bradley James, Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Julian Sands, Matteo Martari, Synnve Karslen, Aurora Ruffino, Matilda Lutz, Guido Caprino, Charlie Vickers, Sebastian De Souza, Callum Blake, Jack Bannon, Jacob Fortune Lloyd, Tam Mutu, Miriam Dalmazio, Alessio Vassallo.

Con la partecipazione di Filippo Nigro nel ruolo di Luca Soderini, Annabel Scholey in quello di Contessina De Medici, Raoul Bova nei panni di Papa Sisto IV e Sean Bean in quelli di Jacopo Pazzi il suo amato zio assassinato.

“La Rai ha voluto investire in questi anni su produzioni internazionali che potessero portare la nostra cultura, la storia e il patrimonio artistico anche al pubblico mondiale – ha detto nel corso della presentazione a Firenze Eleonora Andreatta direttrice di Rai Fiction – per questo sulla figura di Lorenzo insieme a Lux Vide e Frank abbiamo deciso di dedicare un grande affresco che prevede due serie, una sulla giovinezza di Lorenzo, da quando diventa guida di Firenze portando la città al suo splendore, fino alla congiura dei Pazzi contro i Medici.”

“Ci sarà poi una seconda serie che stiamo girando ha concluso Andreatta – e che sarà trasmessa l’anno prossimo che vede un Lorenzo con maggiore maturità, ma senza più le illusioni della giovinezza.”

Gimmy Tranquillo ha intervistato Sharman, nei panni di Lorenzo il Magnifico.