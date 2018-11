Turisti stranieri in Toscana spendono 7% in più

Firenze, ammonta ad un 1,8 miliardi di euro la spesa dei turisti stranieri in Toscana nei primi sei mesi del 2018, per una spesa media di 113.4 euro al giorno, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2017.

A dirlo è stata Maria Elena Rossi, nuovo direttore marketing e promozione di Enit, rendendo noti i dati sulle presenze dei turisti, sabato a Buy Tuscany, evento B2b organizzato da Toscana Promozione Turistica alla Stazione Leopolda di Firenze.

Alla manifestazione hanno pertecipato 100 operatori toscani e oltre 220 buyer internazionali interessati all’offerta turistica toscana per un totale di 4600 incontri d’affari in agenda.

Nel dettaglio dei dati presentati da Rossi, spiega una nota, ottimi segnali sul fronte del traffico passeggeri negli aeroporti toscani per le prossime vacanze natalizie: in linea con quelli di dicembre 2017 gli arrivi previsti a Firenze e in crescita del +22,7% quelli su Pisa.

L’estate in Toscana ha registrato invece un +2,2% di presenze mentre nel complesso l’Italia nei primi 7 mesi del 2018 ha visto crescere le presenze turistiche totali del +1,4% e quelle dei soli stranieri del 2,3%. Stranieri che ormai rappresentano la fetta più ampia del turismo nel nostro Paese (52% vs 48%). In crescita anche la spesa dei turisti internazionali (+2,9%), mentre rimangono stabili gli arrivi negli aeroporti italiani anche se non mancano alcune performance degne di nota, quelle quelle degli statunitensi (+13.3%), dei cinesi (+2.6%) e degli spagnoli (+2.2%).

E a crescere sono soprattutto i viaggi di lunga durata e le prenotazioni in prima classe (+65,4%) e business (+9,3%). Il 2018, che anche per dicembre sta facendo registrare un +3,5% nelle previsioni degli arrivi aeroportuali rispetto allo stesso mese del 2017, si avvia ad essere un nuovo anno record, il quarto consecutivo, per il turismo in Italia e in Toscana.