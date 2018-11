Truffe: ‘catturano’ dati Inps ad anziano, due denunciati

Usano i dati personali e i codici di accesso al portale Inps per truffare un anziano del Valdarno. Per questo un consulente finanziario e una falsa colf sono stati denunciati per truffa a Pergine (Arezzo)

I carabinieri, attraverso una serie di indagini hanno accertato che i due, mediante l’utilizzo fraudolento dei dati personali e dei codici di accesso al portale dell’Inps dello stesso anziano, avevano attestato un rapporto di collaborazione domestica tra lo stesso e una donna per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a quest’ultima. L’anziano si è poi ritrovato a ricevere una richiesta infondata di 5.000 euro di contributi non dovuti e non versati in tre anni, da parte dell’Inps. Allora si è rivolto ai carabinieri che sono risaliti fino ad un consulente del lavoro e alla falsa colf.

Entrambi sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato, frode informatica, sostituzione di persona, falso in atto pubblico e alterazione o contraffazione di documenti idonei al rilascio o rinnovo del permessi di soggiorno.