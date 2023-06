Truffa a Firenze, la Polizia recupera la refurtiva in tempi record

La squadra mobile di Firenze ha recuperato una refurtiva dal valore di 20.000 euro. Due ragazzi denunciati per truffa aggravata in concorso

La truffa, che sarebbe stata inflitta ad una 90enne e che avrebbe garantito ai due indiziati un bottino da 20.000 euro, è stata sventata dalla Polizia, che ha recuperato tutta la refurtiva in tempi record.

La squadra mobile di Firenze ha denunciato due persone, un 17enne e un 25enne che stavano scappando in auto sull’A1, in direzione Campania.

L’episodio risale a mercoledì scorso, 14 giugno, ed è avvenuto nei pressi dell’ Oltrarno. La vittima della truffa è stata derubata di alcune centinaia di euro in contanti e numerosi gioielli. Dalla testimonianza della donna, risulta che i due l’abbiano ingannata facendo leva su un debito insoluto di un nipote, e, per rendere più convincente la storia, nel corso della telefonata un’altra voce maschile di sottofondo avrebbe addirittura finto di essere il nipote. La nonna non ha avuto il tempo di riflettere perché si è presentato alla porta un ragazzo a riscuotere il dovuto. Così la 90enne ha racimolato tutti i valori che aveva in casa, consegnandoli allo sconosciuto.

Appena il vero nipote è tornato, l’anziana ha scoperto il raggiro ed è scattato l’allarme. La squadra mobile di Firenze si è messa subito sulle tracce dei possibili truffatori: i Falchi hanno effettuato ricerche a tappeto che hanno portato ad individuare la vettura dei due in fuga e recuperare la refurtiva. Gli investigatori della questura di Firenze si sono coordinati con tutte le pattuglie della Polizia di Stato operative per un significativo raggio di chilometri.

Poco dopo gli agenti della Polstrada di Arezzo, seguendo le indicazioni dei Falchi, hanno fermato sulla A1, direzione Sud, un fuoristrada con due sospetti. Alla guida c’era un 25enne campano, e, accanto, un ragazzo di 17 anni che sarebbe l’autore materiale del colpo. Durante il controllo della Polstrada, sono saltati fuori dalla loro auto tutti i gioielli truffati alla 90enne; la refurtiva era nascosta sotto il piantone dello sterzo