Manuel Vescovi è un nuovo membro di FdI

L’ex Senatore della Lega, nonché ex segretario regionale in Toscana, Manuel Vescovi si è scoperto essere un ‘Fratello d’Italia’

Manuel Vescovi, ex senatore della Lega ed ex segretario regionale in Toscana passa a Fratelli d’Italia. L’annuncio è arrivato in occasione di una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale a Firenze: “E’ un ingresso consapevole per una sfida importante per il futuro, un ingresso che ho concordato con Fdi che ringrazio. Sono stati 30 anni bellissimi ma adesso guardiamo al futuro”.

Secondo Vescovi il 2025, anno in cui si terranno le prossime elezioni regionali, sarà “la volta buona del centrodestra in Toscana, lo abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative. Il centrodestra ha imparato che bisogna pianificare prima, vincere è facile basta avere un obiettivo, una strategia e l’azione, però se lo fai l’ultime mese non succede nulla. Se lo pianifichi due anni prima e determini la qualità delle persone sicuramente ce la fai”.