🎧 Morte Berlusconi, Nardella: “Oggi è il giorno del cordoglio”. Anche Mazzeo esprime vicinanza a nome del consiglio regionale

“Ho pubblicamente espresso sincero cordoglio a nome mio e dell’amministrazione comunale. Credo che oggi sia doveroso fare questo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine di un evento al centro tecnico di Coverciano parlando della morte di Silvio Berlusconi.

Nardella ha proseguito: “Poi arriverà il momento in cui ognuno esprimerà i suoi giudizi personali sull’uomo, sull’imprenditore e sul politico. Parlando del Berlusconi presidente del Milan, lo ricordo come un uomo appassionato e innamorato della sua squadra”. A proposito della morte dell’ex presidente del consiglio, non sono mancate nemmeno altre reazioni.

Vicinanza e cordoglio alla famiglia, agli amici, agli esponenti di partito che hanno fatto parte del Consiglio regionale e all’attuale capogruppo Marco Stella, è stato infatti espresso, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, dal presidente Antonio Mazzeo appresa la notizia della scomparsa del fondatore e presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Queste le reazioni: “Per tutto quello che ha rappresentato con il suo percorso personale, imprenditoriale, politico e sportivo nella storia del nostro Paese, ha segnato in modo indelebile 30 anni di vita e tutta la generazione nella quale sono cresciuto. Berlusconi ha cambiato la politica, rivoluzionando anche il modo di comunicare”.

“Molto spesso non ho condiviso le sue scelte, a volte le ho avversate con forza. Ma ho sempre creduto e continuerò a credere che in politica debbano esistere avversari da sconfiggere attraverso idee migliori, non nemici. Indipendentemente dal giudizio che ognuno di noi ha potuto avere negli anni – conclude Mazzeo in termini di reazioni alla morte di Berlusconi -, la sua morte segna oggi definitivamente la fine di un’era. Alla sua famiglia e alla sua comunità politica va un sentimento sincero di vicinanza e cordoglio”.

“Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita. Silvio Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport italiano e per l’imprenditoria nazionale e internazionale”. Anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Da parte mia, della mia famiglia e di tutta la Fiorentina le più sentite condoglianze per il grave lutto”.