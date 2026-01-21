Controradio Streaming
Trovata morta 75enne scomparsa ieri nel Pistoiese, ipotesi gesto volontario

By Redazione
Una donna di 75 anni, scomparsa da ieri nel Pistoiese, è stata trovata morta. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita questa mattina nelle acque del lago Primo Maggio ad Agliana.
La donna si era allontanata dalla propria abitazione intorno alle 15 di ieri, facendo scattare immediatamente il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte, si sono concluse con il ritrovamento del cadavere nelle prime ore di oggi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si esclude il coinvolgimento di terze persone nel decesso; tra le ipotesi al vaglio delle autorità quella del gesto volontario.

