Treno merci si scontra con piattaforma in galleria a Firenze, 3 operai feriti

I vigili del fuoco del comando di Firenze, della sede centrale e del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul sedime ferroviario all’interno della galleria “Pellegrino” che si trova tra la stazione di Campo di Marte e lo Statuto per un incidente ferroviario.

Per cause in corso di accertamento, un treno merci è entrato in collisione con una piattaforma su rotaia “scala motorizzata”, dove si trovavano 3 operai che stavano effettuando lavori di manutenzione.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre e 3 automezzi, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno soccorso i tre operai ed hanno garantito la sicurezza al personale del 118.

I tre operai, sono stati trovati a terra sulla massicciata dai soccorritori. Il tracciato ferroviario all’interno della galleria è composto da due binari. I feriti sono stati inizialmente stabilizzati e immobilizzati e successivamente trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso per le cure del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il tratto ferroviario è interrotto alla circolazione.

Sul posto la scientifica della Polizia di Stato e Polfer e personale RFI. Inoltre è stato richiesto l’intervento del PISLL (Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).