Controradio Streaming
Dom 25 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaTrasportiTreni, scattato il blocco della circolazione a Firenze
Trasporti

Treni, scattato il blocco della circolazione a Firenze

By Redazione

E’ scattato alle 15 il blocco della circolazione dei treni tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi per i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L’ultimo convoglio Av è transitato in direzione sud verso le 14.45, mentre alle 15.30 sono partiti i primi autobus, scortati dalla polizia municipale in direzione Rifredi, dove ad attenderli ci sarà un secondo treno per arrivare a destinazione.

Ampio spiegamento di volontari e di personale Rfi, Trenitalia e Italo, per dare indicazioni, ma numero dei viaggiatori inferiore alle attese, tanto che un solo pullman aveva passeggeri a bordo. Qualche smarrimento per i turisti diretti a Santa Maria Novella, con la navetta in partenza non dalla stazione bensì da via Masaccio. Numerosi anche i taxi che caricano e scaricano passeggeri. Il blocco alla circolazione proseguirà fino alle 15 di domani.

Articolo precedente
Ex ospedale militare, esposto e petizione contro resort di lusso a Firenze
Articolo successivo
Cgil, “in migliaia a manifestazione Massa per indagati corteo Pro Pal’

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31183Cronaca18760Politica4203Cultura & Spettacolo3843Diritti2639Sanità2537

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI