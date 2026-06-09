Giani, ‘costituita Toscana Strade, da Regione 50-70 milioni’

La giunta regionale toscana ha approvato nella seduta di ieri l’atto per la costituzione di Toscana Strade, la società in house per la gestione della strada di grande comunicazione Fi-pi-li. Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani durante una conferenza stampa a Firenze.

La società, ha detto Giani, “si sostituisce alla gestione oggi fatta dalle tre province: dalla città metropolitana fiorentina per conto di sé stessa, della provincia di Pisa e della provincia di Livorno. La prospettiva è di una gestione molto più efficace e molto più tempestiva rispetto ai lavori da fare con la prospettiva di allargare dove è possibile alla terza corsia e dove questo non è possibile di fare quantomeno la corsia di emergenza”. Riguardo all’ipotesi di introdurre il pedaggio per il Tir Giani ha detto che “questa prospettiva del pedaggio si pone in un momento successivo a interventi sulla Fipili che intanto vengono fatti con risorse della Regione Toscana. Nel bilancio 2027, che porteremo in esame a fine anno, metteremo una cifra che sarà molto consistente, dai 50 ai 70 milioni per interventi che possano migliorare la Fipili”.

Giani ha indicato due interventi prioritari “ovvero l’allargamento nella direzione da Firenze a Pisa, dai caselli di Scandicci, dove si entra dalla coincidenza con l’autostrada A1 fino a Lastra a Signa e l’altro intervento che appare necessario è prima della biforcazione tra Pisa e Livorno, in direzione del Mare”.

L’inizio dei lavori del primo intervento è previsto nella primavera del 2027. A regime, ha concluso Giani, “avremo un’arteria che avrà finanziamenti che vengono dalla Regione a cui si aggiungono quei circa 15 milioni di pedaggio dei Tir e 7-8 milioni che sono il 50% di quanto le Province prendono già ora con gli 11 autovelox”.

“In questa fase non partiamo con il pedaggio, successivamente, probabilmente dal 2028 in poi, potremmo farlo. Naturalmente, sulla base di una delibera di giunta. Quindi, al momento rimane un’ipotesi”. Così l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, ha risposto a chi gli ha chiesto dell’ipotesi di introdurre il pedaggio per i Tir sulla Fi-Pi-Li.

“Noi andiamo a costituire Toscana Strade con questo obiettivo: allargare la Fi-Pi-Li, far defluire il traffico ed evitare che si creino file chilometriche che vanno veramente a incidere sulla vita di migliaia e migliaia di cittadini”.

Boni ha spiegato che “abbiamo già messo 10 milioni a bilancio, abbiamo il 50% dei proventi degli autovelox da investire che sono circa 8-9 milioni di euro all’anno. Il presidente ha già annunciato che nel prossimo bilancio investiremo altri 60-70 milioni di euro per poter fare gli interventi. Nella fase successiva poi, nella proposta di legge abbiamo inserito come ipotesi quella del pedaggio che dovrà essere approvato dalla giunta regionale con una delibera specifica”.

Per l’assessore Boni “la notizia importante è che dal 2027 potranno già partire i lavori non solo di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della Regione Toscana in maniera diretta, ma anche lavori per ampliarla, con queste mini-terze corsie che saranno fondamentali per far defluire il traffico”.