Trasporti, 14 giugno sciopero Cobas autobus At e tramvia Firenze

Domenica 14 giugno 2026 i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano di Firenze, a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato.

Il servizio – spiega At – sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Come sempre, la regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 10 maggio scorso, al quale aderì Cobas Lavoro privato, fu del 25,18%. Anche i convogli della tramvia domenica 14 giugno potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas. Lo sciopero, riferisce Gest, coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati ed è indetto dall’inizio del servizio alle ore 6,30; dalle 9,30 alle 17; dalle 20 al termine del servizio. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalle stato sigle sindacali è stato del 10,81%.