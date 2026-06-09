Cobolli sarà il magnifico messere del Calcio storico fiorentino

Il tennista Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere della finale del calcio storico del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Tra i protagonisti dell’edizione anche la giovane cantautrice fiorentina Elena D’Elia, tra i volti più apprezzati dell’ultima edizione di Amici.

Per la semifinale del 13 giugno il Magnifico Messere sarà Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre la Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze. Per la semifinale del 14 giugno saranno Leggiadre Madonne, appunto, Elena D’Elia, e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia.

Per la finale del 24 giugno, oltre al ruolo di Magnifico Messere, la Leggiadra Madonna che lo affianca sarà la pallavolista Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze (serie A/1).

“Con il Calcio storico Firenze raggiunge ogni anno uno dei momenti più alti della propria identità e della propria storia – dichiara l’assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini – Dietro alle partite che vediamo in piazza Santa Croce c’è il lavoro quotidiano dei Colori, dei calcianti, dei personaggi del Corteo Storico e di tante persone che durante tutto l’anno mantengono viva una tradizione che appartiene all’intera città”.

“Quest’anno avremo anche una novità importante grazie alle nuove tribune che porteranno la capienza a 5.520 posti, quasi 700 in più rispetto al passato – sottolinea Perini -. Un investimento che consentirà a più persone di vivere da vicino l’emozione del torneo”