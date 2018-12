Tramvia sud, firmato l’atto che destina 80 milioni alla tratta per Bagno a Ripoli

E’ stato firmato questa mattina a Palazzo Strozzi un atto che destina 80 milioni di euro, all’estensione della tramvia.

I fondi, provenienti da finanziamenti europei POR FESR 2014-2020, andranno a supportare l’espansione del sistema tramviario in direzione sud. Erano presenti alla firma l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, l’assessore fiorentino Stefano Giorgetti, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e l’assessore ai lavori pubblici di Sesto Fiorentino Massimiliano Kalmeta.

Nello specifico, l’intero sistema tramviario dell’area metropolitana prevede:

-Linea 1 da Scandicci a Firenze-Careggi, operativa;

-Linea 2 da Aeroporto a Piazza Libertà, in attesa dell’avvio del servizio;

-Linea 3.2 da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, progettazione preliminare approvata;

-Linea 4 da Leopolda a Le Piagge, progettazione preliminare in fase di conclusione;

-Estensione linea 2 Aeroporto-Sesto Fiorentino (Polo Scientifico), in corso di redazione la progettazione di fattibilità tecnico-economica;

-Estensione linea 4 Le Piagge-Campi Bisenzio, in corso di redazione la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

La progettazione esecutiva della nuova linea Piazza Libertà-Bagno a Ripoli costerà 3,31 milioni di euro, dei quali 2,5 milioni finanziati dalla Regione Toscana, 690.000 euro dal Comune di Firenze e 120.000 euro dal Comune di Bagno a Ripoli. Il Comune di Firenze farà da stazione appaltante e soggetto attuatore per l’intera opera (su delega del Comune di Bagno a Ripoli, che mantiene per sè soltanto le procedure urbanistiche, approvative e di acquisizione delle aree relative al proprio territorio). Il valore complessivo degli interventi necessari per la realizzazione della nuova linea è stato stimato in 220 milioni di euro. Per le estensioni Aeroporto-Polo Scientifico (Est. Linea 2) e Leopolda-Piaggie (Est. Linea 4) sono stati calcolati rispettivamente 154,2 e 166 milioni di euro ed è prevista la messa in esercizio a partire dal 2024.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini intervistato da Chiara Brilli