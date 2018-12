Firenze. Nascono gli “alloggi di transizione” per le famiglie che subiscono uno sfratto.

Un grande immobile delle Poste abbandonato diventerà un complesso di 78 “alloggi di transizione”, soluzione temporanea per tutte le famiglie che subiscono uno sfratto.

E’ quanto annunciato oggi dal sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso di un’intervista a il Reporter. “Stiamo chiudendo la trattativa con Poste italiane per l’acquisizione dell’ex casa albergo di via Chiusi, nel quartiere 4”, ha annunciato Nardella. “Si tratta di un grande immobile in origine costruito per i dipendenti postali e rimasto abbandonato da anni, dove sarà realizzato un complesso di 78 alloggi di transizione per tutte quelle famiglie che subiscono uno sfratto” spiega il sindaco.

Nardella poi parlato anche del “Fondo casa protetta”, un contributo del Comune per rendere più sicura la propria casa con porte blindate e sistemi di allarme e videosorveglianza. “Si tratta di un finanziamento che il Comune darà alle famiglie fiorentine con priorità a chi risiede in periferia, agli anziani e alle giovani coppie – spiega Nardella – Per il 2019 abbiamo stanziato 200mila euro”.