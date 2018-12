Nardella: da comune fino a 2000 euro a famiglia per rendere sicura la propria casa

Si chiama ‘fondo casa protetta’. Il sindaco: “prevediamo fino a 2000 euro di contributo al nucleo familiare per interventi che possono essere importanti, come ad esempio una porta blindata, infissi, telecamere di videosorveglianza’.

‘Avevamo promesso che avremmo lanciato un fondo per aiutare le famiglie, soprattutto quelle in difficolta’ economica e anche nelle periferie, a proteggere meglio la propria casa: nasce cosi’ Fondo casa protetta’. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervistato da Lady Radio. ‘Si comincia con 200mila euro – ha spiegato – prevediamo

fino a 2000 euro di contributo al nucleo familiare per interventi che possono essere importanti, come ad esempio una porta blindata, infissi, telecamere di videosorveglianza’.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, ha affermato Nardella, ‘noi abbiamo sperimentato con successo le prime squadre con i cani antidroga della polizia municipale. E’ un servizio assolutamente nuovo: siamo arrivati a tre cani addestrati, lo estenderemo anche ad alcune linee di autobus in certe fasce orarie, soprattutto la notte e in determinate zone, proprio a tutela dei passeggeri. Questo non significa che vi sia

un’emergenza sicurezza: significa pero’ che bisogna sempre tenere alta la guardia. Il tema dello spaccio, degli spacciatori, e’ sicuramente uno dei fatti piu’ frequenti che i cittadini sentono come un problema non solo di degrado ma anche di sicurezza’.